"العشبة المعجزة!"...تناولها بهذه الطريقة للتخلص من كل آلامك في دقائق ومفعولها أقوى من المسكنات!!!؟

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رياض - احمد صلاح - إن التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في صحتنا النفسية والبدنية، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة تحتوي على خصائص يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب وتحسين المزاج. من بين هذه الأطعمة، تبرز السبانخ والتوت والفراولة كخيارين فعالين، حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العقلية وتعزز الشعور بالسعادة.

السبانخ وغذاء مغذي يحسن المزاج

السبانخ هي واحدة من الخضروات الورقية الأكثر فائدة لصحة الجسم والعقل فهي غنية بالألياف وفيتامين E، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تعتبر أساسية لدعم وظائف الجسم المختلفة.

تظهر الأبحاث أن السبانخ تلعب دورًا في تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب، وذلك لأنها تدعم إنتاج الهرمونات الصحية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، اللذين يرتبطان بتحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة علاوة على ذلك، تحتوي السبانخ على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد في تقليل مستويات الالتهابات في الدماغ، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج.

يمكنك تناول السبانخ كوجبة خفيفة بين الوجبات أو إضافتها إلى السلطات لتحصل على وجبة مغذية ومتوازنة تساهم في تحسين مزاجك بشكل طبيعي.

التوت والفراولة وفواكه ملونة تعزز السعادة