انت الأن تتابع خبر الفاكهة والخضراوات الغنية بالألياف تفيد المسنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتاج كبار السن إلى نظام غذائي صحي، يمدهم بالطاقة والحيوية، ويتناسب مع قدراتهم ووظائفهم الحركية، خاصة وأن بعض الأجهزة الحيوية تتأثر بالزمن، ومن ذلك العضلات التي قد تتعرض لبعض الوهن بفعل التقدم في السن، إلى جانب ظهور بعض المشكلات في عملية الهضم، لدى البعض منهم.

ويقدم برنامج رعاية كبار السن، بوزارة الصحة والسكان في مصر، وصفة غذائية صحية ومناسبة لكبار السن، وذلك ضمن الجهود التوعوية، ونشر الثقافة الصحية والغذائية السليمة.

وتنصح الوزارة بأن يتضمن النظام الغذائي لكبار السن، جميع الاحتياجات اليومية اللازمة من الفيتامينات والمعادن، وقدراً محدداً من النشويات والبروتينات، فيجب أن تحتوي الوجبة الغذائية لكبار السن على كافة العناصر اللازمة لحفظ وحماية صحة المسنين، وذلك عن طريق تنويع مصادر الطعام.

وتشير الوزارة إلى أهمية أن يحتوي الطعام اليومي لكبار السن، على 400 جرام على الأقل من الفاكهة والخضراوات، الغنية بالألياف، والحبوب الكاملة، من أجل سلامة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، وجعل كبار السن أكثر نشاطاً، لأن الجهاز الهضمي عندهم قد يعمل بشكل بطيء.

ويجب ألا تزيد كمية الملح في الطعام على 5 جرامات يومياً، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة، ويمكن استبدال الملح بعصير الليمون، وفي هذا السياق، يجب التقليل من تناول الأسماك المملحة.

وتدعو وزارة الصحة إلى ضرورة الحرص على أن يتناول كبار السن السوائل بكثرة، حتى لو كان الشخص لا يشعر بالعطش، لأن كبار السن أكثر عرضة من غيرهم للجفاف بسبب قلة شرب السوائل، مع ضرورة تجنب الإكثار من تناول السكريات والعصائر والحلوى والمياه الغازية.

ويفضل التقليل من تناول البروتين الحيواني،

عبر الجمع بين نوعين من البروتين النباتي، مثل العدس والفول، للحصول على الفائدة القصوى من نوعي البروتين، وخاصة الحيواني، كما يجب التقليل من المواد الدهنية، وبشكل خاص الدهون الحيوانية

وتشدد الوزارة على الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة، كي لا تؤذي الجهاز الهضمي لكبار السن.

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