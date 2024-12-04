انت الأن تتابع خبر "وصفة هتخلي العجوزة صبية"...حطى القهوة على الطماطم لعلاج شيب الشعر الأبيض نهائى | بدون حنة ولا صبغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور الشيب هو واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الكثيرين، سواء كانوا رجالاً أم نساء، حيث يشكل مصدر قلق للكثيرين الذين يسعون للحفاظ على مظهر شعر شاب ولامع. ومع تنوع الحلول الموجودة مثل الحنة والصبغات، إلا أن الكثيرين يبحثون عن حلول طبيعية وآمنة للتخلص من الشيب دون اللجوء إلى المواد الكيميائية. وفي هذا المقال، سأكشف لكِ عن وصفة طبيعية وأسرار علاج شيب الشعر التي أخبرتني بها طبيبة هندية مشهورة، وهي مزيج غير متوقع من القهوة والطماطم.

كيفية تحضير وصفة القهوة والطماطم لعلاج شيب الشعر

والآن، دعيني أشرح لكِ كيفية تحضير هذه الوصفة الطبيعية المدهشة التي أصرّت الطبيبة الهندية على فعاليتها في التخلص من الشيب.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 حبة طماطم طازجة.

طريقة التحضير:

تحضير الطماطم:

قومي بتقطيع حبة الطماطم إلى قطع صغيرة ثم امزجيها في الخلاط حتى تحصلي على عصير طماطم ناعم. يمكنكِ أيضًا تصفيتها إذا كنتِ تفضلين القوام السائل الخالي من الألياف.

إعداد القهوة:

قومي بتحضير القهوة المطحونة. يمكنكِ إضافة 2 ملعقة كبيرة من القهوة إلى كوب من الماء الساخن للحصول على قوام كثيف وسميك. تأكدي من أن القهوة لا تحتوي على سكر أو أي إضافات.

مزج المكونات:

امزجي عصير الطماطم مع القهوة المطحونة بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متجانس.

تطبيق الخليط على الشعر:

قبل تطبيق الخليط على الشعر، تأكدي من أن شعرك نظيف وجاف.

قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس باستخدام أطراف أصابعك، وركّزي على الجذور والمناطق التي يظهر فيها الشيب بشكل أكبر.

تدليك فروة الرأس:

بعد توزيع الخليط على الشعر، قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية. هذه الخطوة مهمة للغاية لكي تساعدي المكونات على الامتصاص بشكل أفضل.

ترك الخليط على الشعر:

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يمتصه الشعر تمامًا. يمكنكِ تغطية شعركِ بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لتحسين امتصاص المكونات.

غسل الشعر:

بعد مرور 30 دقيقة، قومي بغسل شعركِ بالماء الفاتر باستخدام شامبو خفيف.

فوائد الوصفة