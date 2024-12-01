انت الأن تتابع خبر "مكسرات خرافية يجب ان تقوم بتناولها باستمرار!"...ولكن هناك 7 انواع منها لا تقوم بتناولها حتي لو برخص التراب قدامك!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المكسرات تعد من الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية، فهي مصدر غني بالدهون الصحية، البروتينات، الفيتامينات والمعادن ومع ذلك، هناك بعض الأنواع من المكسرات التي قد تكون ضارة لصحتك إذا تم تناولها بشكل مفرط أو إذا تم تحضيرها بطرق غير صحية في هذا المقال نستعرض سبع أنواع من المكسرات التي يجب الحذر منها أو تجنبها تمامًا وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج اهم التفاصيل حول هذا الموضوع

أنواع من المكسرات يجب أن تتجنب تناولها

المكسرات المملحة

المكسرات المملحة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب تجنب تناول المكسرات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح واستبدلها بنوع غير مملح أو المكسرات المحمصة بدون إضافات.

المكسرات المقلية

المكسرات المقلية تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة أو الدهون غير الصحية التي قد ترفع مستويات الكوليسترول في الدم بدلاً من تناول المكسرات المقلية، اختر المكسرات المحمصة بالهواء أو المكسرات النيئة، التي لا تحتوي على إضافات ضارة.

اللوز المر

اللوز المر يحتوي على مادة الأميغدالين التي تتحول إلى سيانيد الهيدروجين عند تناولها بكميات كبيرة هذه المادة سامة وقد تسبب التسمم إذا تم تناول كميات كبيرة منها على الرغم من أن اللوز الحلو آمن للاستهلاك، يجب تجنب اللوز المر تمامًا.

الجوز الفاسد أو المتعفن

الجوز يمكن أن يتعرض للتعفن بسرعة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي قد تنتج سمومًا ضارة عند تناول الجوز الفاسد أو المتعفن، يمكن أن تعرض نفسك لمخاطر صحية مثل التسمم الفطري لذا من المهم دائمًا التأكد من أن الجوز طازج ولم يتعرض للفساد.

المكسرات المحلاة أو المغلفة بالسكر