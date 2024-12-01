انت الأن تتابع خبر "اي وصفة هتلاقي العشبة ديه داخله فيها!"...عشبة خرافية معجزة بالنسبة للعديد من الاشخاص تحتوي علي فوائد نهائيه!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إكليل الجبل (أو الروزماري) هو نبات عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، ويزرع في مناطق البحر الأبيض المتوسط يتميز برائحته الفواحة وطعمه المميز ويستخدم منذ العصور القديمة في الطهي والطب البديل بفضل خصائصه الصحية المتعددة تنمو عشبة إكليل الجبل على شكل شجيرات صغيرة ذات أوراق خضراء رفيعة، وتزهر في الصيف بأزهار صغيرة تتراوح بين اللون الأزرق والأرجواني يمكن زراعة هذا النبات بسهولة في الحدائق أو حتى في الأواني المنزلية، نظراً لقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.

عشبة إكليل الجبل وفوائدها ووصفها

الخصائص النباتية لإكليل الجبل

إكليل الجبل هو نبات دائم الخضرة، مما يعني أنه يحتفظ بأوراقه طوال العام يتميز أوراقه بلون أخضر داكن من الجهة العلوية بينما تكون الجهة السفلى فضية اللون تعطي أوراقه رائحة قوية ونكهة حادة عند فركها، مما يجعلها إضافة شهية للأطباق المختلفة ويعتبر إكليل الجبل من النباتات المتحملة للحرارة والجفاف، ما يجعله مناسبًا للنمو في المناطق الحارة والجافة.

الفوائد الصحية لإكليل الجبل