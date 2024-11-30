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رياض - احمد صلاح - استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..متوفرة في كل بيت!! ونحن نعني هنا عشبة ورق الغار والموجودة في كل منزل حيث أنها تتدخل في إعداد الكثير من الأطعمة وذلك لما تعطيه للطعام من طعم مميز ولذيذ، ولكن للعلم فإن ورق الغار يستخدم أيضا في إذابة الدهون من البطن والكرش،

فتابعوا هذا التقرير للتعرف على هذه الطريقة المذهلة.

استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..متوفرة في كل بيت!! وذلك من خلال استخدام عشية ورق الغار حيث يمكن تحضير هذه الطريقة بشكل سهل وميسر

وتتمثل خطوات تحضيرها في التالي:

في بداية الأمر يتم غلي كمية من الماء في وعاء على النار.

بعد ذلك يتم إضافة عدد من ورق الغار إلى كمية الماء التي تم غليها سواء أكانت ورق الغار جافة أو طازجة.

يتم ترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة وذلك حتى تتمزج مكونات.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط وصبه في وعاء آخر، وبعد ذلك يتم تحلية الخليط بإضافة معلقة من عسل النحل.

يفضل أن يتم استخدام طريقة ورق الغوار مرتين في الصباح والمساء وذلك حتى تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة.

فوائد ورق الغار