انت الأن تتابع خبر معجزة من الله.. بذور الكتان الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان واحدة من البذور التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الخاصة بالبشرة وتساعد في استعادة الحيوية الخاصة بالبشرة، حيث ان لبذور الكتان قدرة كبيرة على القضاء على اي نوع من انواع الاسمرار المتواجد على الجلد، اضافةً إلى ذلك فإن بذور الكتان تساهم في القضاء على علامات التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما انها تعيد إلى البشرة الصفاء الخاص بها، ومن الجدير بالذكر ان بذور الكتان تدخل في مختف الوصفات الخاصة بالبشرة والتي تساهم في شد البشرة والحصول على بشرة نقية تمامًا
مكونات عمل وصفة بذور الكتان للبشرة
- ملعقتين كبار من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- كوب من الماء.
- ملعقتين كبار من جل الصبار.
- ورقتين من ورق اللورا.
طريقة عمل وصفة بذور الكتان للبشرة
- في اول خطوة قومي بإحضار وعاء عميق مع اضافة كوب من الماء اليه واضافة بذور الكتان وورق اللورا وتهدئة النار وترك الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق، وبعد مرور الوقت نقوم بتصفية الخليط للحصول على الجل المُستخرج من بذور الكتان جانبًا، ثم نبدأ بإضافة جل الصبار واضافة زيت جوز الهند مع التقليب جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي، ثم نبدأ في اضافة الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة وسوف تلاحظي النتيجة من الاستخدام الاول.