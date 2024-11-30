انت الأن تتابع خبر معجزة من الله.. بذور الكتان الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان واحدة من البذور التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الخاصة بالبشرة وتساعد في استعادة الحيوية الخاصة بالبشرة، حيث ان لبذور الكتان قدرة كبيرة على القضاء على اي نوع من انواع الاسمرار المتواجد على الجلد، اضافةً إلى ذلك فإن بذور الكتان تساهم في القضاء على علامات التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما انها تعيد إلى البشرة الصفاء الخاص بها، ومن الجدير بالذكر ان بذور الكتان تدخل في مختف الوصفات الخاصة بالبشرة والتي تساهم في شد البشرة والحصول على بشرة نقية تمامًا

مكونات عمل وصفة بذور الكتان للبشرة

ملعقتين كبار من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من الماء.

ملعقتين كبار من جل الصبار.

ورقتين من ورق اللورا.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان للبشرة