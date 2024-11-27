"ناعم زي الحرير..!" سر تحويل الشعر الخشن إلى ناعم كالحرير البذور السحرية التي تفي بالغرض!

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رياض - احمد صلاح - بذور الكتان هي بذور صغيرة الحجم ولكنها غنية بالفوائد الصحية، وتعد واحدة من أفضل مصادر الأحماض الدهنية الأوميغا-3 والألياف النباتية تستخدم بذور الكتان في العديد من الأغراض الصحية والتجميلية بفضل خصائصها المفيدة تحتوي على مركبات لجنانية (Lignans) التي تعمل كمضادات للأكسدة وتدعم صحة القلب كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 التي تسهم في تحسين وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك

تُستخدم بذور الكتان في علاج الشعر حيث تساعد في ترطيبه وتغذيته من الجذور حتى الأطراف يمكن استخدامها لتقليل خشونة الشعر وتحسين ملمسه بشكل ملحوظ.

مكونات وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر

بذور الكتان (2-3 ملاعق كبيرة): تحتوي على أحماض أوميغا-3 التي تساهم في تغذية الشعر وترطيبه.

ماء مغلي (1 كوب): يستخدم لاستخراج الجل من بذور الكتان.

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (1 ملعقة صغيرة): يساعد في تعزيز الرطوبة ومرونة الشعر.

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة عمل وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر