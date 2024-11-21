انت الأن تتابع خبر«هتحبي بشرتك من النهارده..!!» وصفة عمل الكولاجين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية تعيد للبشره النضارة والشباب.. جربيها وهتوفرلك كتير..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكولاجين هو البروتين المسؤول عن إعطاء البشرة مرونتها وشبابها مع تقدم العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين في الجسم في التراجع، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة البشرة بدلا من اللجوء إلى المنتجات الكيميائية المكلفة، يمكنك تحضير كولاجين طبيعي للبشرة باستخدام مكونات طبيعية تعزز إنتاج الكولاجين وتعيد لبشرتك نضارتها وحيويتها إليك طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي وفوائده.

طريقة عمل كولاجين طبيعي للبشرة

المكونات

1. 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين النباتي (أو الجيلاتين الحيواني).

2. 1 كوب ماء دافئ.

3. 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

4. 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين C (اختياري).

5. 1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير