انت الأن تتابع خبر لو عايزه ترجعي شباب من تاني من النهارده هتقدري تحققي حلمك!!.. الليمون والنشا سيجعلك بنت 16سنة مهما كان عمرك فوق ال 40 سنة.. الكل هيسألك عن سر جمالك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد وصفة الليمون والنشا واحدة من أبسط وأكثر العلاجات الطبيعية فعالية للعناية بالبشرة، وتجمع هذه الوصفة بين فوائد الليمون الغني بفيتامين C وحمض الستريك، الذي يساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها، وبين النشا الذي يعمل على ترطيب البشرة وتهدئتها، ومعًا يشكلان مزيجًا مثاليًا للتخلص من التصبغات الجلدية، معالجة حب الشباب، وتوفير إشراقة صحية للبشرة، كما أن هذه الوصفة يمكن استخدامها بطرق متعددة حسب احتياجات البشرة، سواء للتقشير، الترطيب، أو التخفيف من آثار البقع الداكنة.

وصفة الليمون والنشا لتجديد البشرة

تعد هذه الوصفة مثالية لتجديد البشرة وإعطائها إشراقة طبيعية، ويمكنك استخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

ماء دافئ (حسب الحاجة).

طريقة تحضير وصفة الليمون والنشا

في وعاء صغير، امزجي عصير الليمون مع النشا.

أضيفي ماء الورد (اختياري) أو ماء دافئ تدريجيًا لتحصلي على مزيج سميك.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة.

طريقة الاستخدام

نظفي وجهك جيدًا باستخدام ماء فاتر.

ضعي طبقة رقيقة من المزيج على وجهك باستخدام أطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العين.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

قومي بتدليك الوجه بلطف بحركات دائرية ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفوائد