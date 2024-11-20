انت الأن تتابع خبر أقوي من الأنسولين بمليون مرة .. عشبة طبيعية مهملة موجودة في كل مطبخ تضبط مستويات السكر في الدم خلال دقائق وتفرز أنسولين طبيعي .. معجزة ربانية بكل المقاييس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماذا يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول الزنجبيل؟ الزنحبيل نوع مشهور من التوابل الشائعة التي تدخل في العديد من المأكولات، لا يقتصر دوره على إضافة نكهة مميزة للأطباق، بل له أيضًا العديد من الفوائد الصحية المحتملة، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية، واضاف من خلال تصريحاته في إحدي الصحف والجرائد الالكترونية، أن الزنجبيل قد يكون له دور في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول النافع (HDL). ومع ذلك، لا تزال الآليات الدقيقة وراء هذا التأثير قيد البحث.

الآليات المحتملة للزنجبيل

1- مضادات الأكسدة

يحتوي الزنجبيل على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول.

2- مضادات الالتهابات

الالتهاب المزمن مرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول. الزنجبيل يمتلك خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل هذا الالتهاب.تحسين حساسية الأنسولينقد يساعد الزنجبيل في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

فوائد الزنجبيل للكوليسترول

1- خفض الكوليسترول الضار (LDL): تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وهو النوع الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- زيادة الكوليسترول النافع (HDL): قد يساهم الزنجبيل في زيادة مستويات الكوليسترول النافع، وهو النوع الذي يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.تحسين صحة القلبمن خلال تأثيره على مستويات الكوليسترول وضغط الدم، قد يساعد الزنجبيل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الزنجبيل ومرض السكري

يمكن استخدام الزنجبيل طازجاً أو على شكل مجفف أو مسحوق أو عصير أو زيت أو مكمل غذائي وغيرها الكثير،

وتبين من خلال بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يقلل من مستويات السكر في الدم ويكون تأثير الزنجبيل على مرض السكري كما يلي: