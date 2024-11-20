انت الأن تتابع خبر "اعمليها ورجعي أيام الشباب".. طريقة عمل صابونة لبان الدكر في البيت بمكونات اقتصادية كولاجين طبيعي لتنظيف وتنعيم البشرة .. هتخلصك من تجاعيد السنين كلها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صابونة لبان الدكر تُعتبر من أهم أنواع الصابون الطبيعي التي تستخدم في العناية بالبشرة ويُعرف لبان الدكر بخصائصه الفائقة في تعزيز صحة البشرة، حيث يساعد في تجديد الخلايا، وتفتيح البشرة، وتقليل التجاعيد علاوة على ذلك، يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

مكونات صابونة لبان الدكر:

صابونة غار ناعمة (أو صابون زيت الزيتون): الصابون الأساسي الذي سيشكل قاعدة الصابونة.

مسحوق لبان الدكر: يمكن شراؤه من محلات الأعشاب أو استخدام اللبان المطحون المتاح في الأسواق.

زيت زيتون: زيت طبيعي يُساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها.

ماء الورد: يُعزز من تأثير لبان الدكر في تجديد خلايا البشرة ويمنحها نعومة.

زيت جوز الهند (اختياري): لزيادة الترطيب والحماية للبشرة.

عسل طبيعي (اختياري): يُضاف لإضفاء لمسة مرطبة ومغذية للبشرة.

طريقة التحضير:

تحضير الصابون الأساسي: ابدئي بتقطيع صابونة الغار أو صابون زيت الزيتون إلى قطع صغيرة و يمكن أن تساعد هذه الخطوة في إذابة الصابون بشكل أسرع.

إذابة الصابون: ضعي القطع الصغيرة من الصابون في وعاء حراري على نار هادئة، وأضيفي قليلًا من زيت الزيتون (حوالي 2 ملعقة كبيرة) لضمان الحصول على قوام ناعم ولين.

إضافة مسحوق لبان الدكر: بعد أن يبدأ الصابون في الذوبان، أضيفي 1-2 ملعقة صغيرة من مسحوق لبان الدكر وامزجي الخليط جيدًا حتى يتجانس. يتميز لبان الدكر بقدرته على تكوين خليط لزج يعمل على تنقية وتفتيح البشرة.

إضافة المكونات المرطبة: قومي بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وعسل طبيعي (اختياري) إلى الخليط فيمكن أن تُحسن هذه المكونات من تأثير الصابونة على البشرة، حيث يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والمغذية للبشرة.

إضافة ماء الورد: في هذه المرحلة، أضيفي 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد، حيث يعمل على تهدئة البشرة وتجديدها فامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متماسك.

صب الخليط في القوالب: صبّي الخليط الناتج في قوالب السيليكون أو قوالب صابون صغيرة، حسب الحجم الذي تفضلينه. تأكدي من أن القوالب نظيفة وجافة.

التجميد والتجفيف: اتركي القوالب في مكان بارد وجاف لمدة 24 ساعة حتى يتماسك الصابون جيدًا. يمكن وضعه في الثلاجة لتسريع عملية التجفيف.

استخراج الصابون من القوالب: بعد أن يجف الصابون تمامًا، يمكنك إخراجه من القوالب برفق وستلاحظين أن الصابونة أصبحت جاهزة للاستخدام، حيث سيكون لها قوام ناعم ورائحة عطرة.

طريقة الاستخدام: