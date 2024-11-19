"هتوفري 3000 جنية لو عملتيه في البيت!"... كيراتين طبيعي لفرد وتنيعم الشعر الخشن والمجعد في المنزل بدون تكلفة... جربيه وهتدعيلي!!

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رياض - احمد صلاح - تلجأ الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل للحصول على شعر ناعم ومفرود باستخدام الكيراتين أو البروتين، ولكن هذه الطرق قد تسبب التلف للشعر مع مرور الوقت، وهناك العديد من البدائل الطبيعية التي تمنح شعرك النعومة والتغذية المطلوبة دون آثار جانبية، والوصفات المنزلية تحتوي على مكونات بسيطة وفعالة متوفرة لديكِ وتمنحك نتائج مبهرة دون عناء.

وصفة الموز وزيت الزيتون

الموز وزيت الزيتون مزيج مثالي لتغذية الشعر وتنعيمه، حيث يحتوي الموز على البوتاسيوم وفيتامين ب الذي يقوي بصيلات الشعر، فيما تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على توفير الأحماض الدهنية اللازمة لإصلاح الشعر المتضرر.

المكونات:

حبة موز طازجة

كوب زبادي

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بهرس الموز جيدًا، ثم أضيفي الزبادي والزيوت وامزجيهم حتى يتكون خليط متجانس.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو وقسميه إلى أجزاء.

وزعي الخليط بالتساوي على شعرك، وغطيه بقبعة استحمام لمدة ساعة.

اشطفي شعرك بالماء فقط، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

أهمية البدائل الطبيعية للشعر