انت الأن تتابع خبر «كريم هاتيه من الصيدلية وهتدعيلي عمرك كله»!!.. ..معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو كنت سن الــ60 عاماً .. طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد العديد من النساء على الوصفات المنزلية لعلاج مشكلات البشرة نظرا لارتفاع أسعار منتجات العناية وتعتبر هذه الوصفات فعالة وآمنة، مما يجعلها خيارا مفضلا للكثيرات ومن أبرز المشكلات التي تواجه النساء هي ظهور البقع الداكنة التي تؤثر سلبا على الثقة بالنفس وتسبب الإحراج من خلال موقع “دوت الخليج”، سنستعرض وصفة كريم “ميبو” كحل طبيعي للتفتيح.

طريقة تحضير كريم “ميبو”

تعتبر وصفة كريم “ميبو” واحدة من الوصفات السهلة والفعالة، بحيث يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل منزل لعمل هذه الوصفة الاقتصادية، ابدئي بتطبيق الكريم على المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها ثم اتركي الكريم لمدة نصف ساعة حتى يجف بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف، ثم ضعي كريم مرطب على المنطقة المعالجة تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع سيوفر لك نتائج مدهشة.

نتائج استخدام كريم “ميبو”