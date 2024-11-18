انت الأن تتابع خبر باي باي للقولون...مشروب بمكونات منزلية بسيطة ..يخلصك من ألم القولون...يطرد الفضلات المتحجرة...تعرف عليه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع القولون يعتبر من اكثر الالام المزعجة التي قد يتعرض لها اي شخص كما أن وجود فضلات مخزنة داخل المعدة يتسبب في وجود مشكلة كبيرة، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا دوت الخليج التعرف على افضل مشروب يساعد في التخلص من الفضلات المتحجرة وتهدئة القولون بشكل طبيعي

وصفة القرنفل والزنجبيل للقولون

يمكنك التخلص من مشاكل القولون من خلال تجهيز وصفة رائعة من القرنفل مع الزنجبيل لتنظيف القولون بكل سهولة.

حيث يمكنك ان تقوم بدورك بعمل كوب من المياه الساخنة مع اضافة خمس مسامير من القرنفل وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون مع تحلية المشروب بالعسل ومن ثم تناول هذا المشروب بعد ان يبرد.

وصفة الليمون والعسل لتنظيف القولون

يمكنك التخلص من أي مشاكل في الأمعاء بكل بساطة مع تطهير المعدة من خلال تناول كوب من عصير الليمون مع معلقة كبيرة من العسل، واضافة رشة بسيطة من الملح ومن ثم تناول هذا المشروب على الريق للتخلص من أي مشاكل في الأمعاء وكذلك علاج الامساك والاسهال بشكل رائع مع الحفاظ على الجهاز الهضمي من اي مشاكل بكل سرعة وسهولة وبدون آثار جانبية.

الاعشاب الطبيعية لتنظيف القولون بسرعة