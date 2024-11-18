انت الأن تتابع خبر «للمتزوجون فقط..!!» وصفة كريم من البانثينول هتغير حياتك وتقلبها راسا على عقب مش هتستغني عنه تاني لو كنت فوق ال 70 سنه.. تعالى اقولك ازاي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن الشباب والنضارة مقتصران على فئة عمرية معينة، فقد حان الوقت لتغيير هذه الفكرة! كريم بانثينول الذي يعتبر معجزة في عالم العناية بالبشرة، يثبت أن الجمال والنضارة ليس لهما عمر محدد مهما كنت فوق الـ70، هذا الكريم أصبح الحل السحري الذي لا غنى عنه لكل من يبحث عن تجديد بشرته والحفاظ على شبابها.

طريقة استخدام كريم بانثينول لتحقيق أفضل النتائج

1. اغسلي وجهك أو المنطقة التي ترغبين في معالجتها جيدًا بالماء والغسول المناسب.

2. جففي بشرتك بمنشفة ناعمة، مع تركها رطبة قليلًا.

3. خذي كمية صغيرة من بانثينول ودلكيها بلطف على البشرة بحركات دائرية.

4. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل استخدام الكريم مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

نصائح إضافية

يمكنك مزج بانثينول مع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لتعزيز الترطيب.

إذا كنتِ تعانين من بشرة حساسة، جربي الكريم على منطقة صغيرة أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.

لا تكتفي باستخدامه على الوجه فقط؛ استخدميه على اليدين والرقبة لتحافظي على نضارتهما.

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