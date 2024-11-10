انت الأن تتابع خبر «اقعد جنب الحمام».. وصفة سحرية لعلاج الإمساك بمكونات طبيعية بعد 30 دقيقة فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك، التي تحدث بسبب تغيرات في النظام الغذائي، أو تناول أطعمة تسبب الإمساك، بالإضافة إلى السبب الأكثر شيوعًا وهو نقص شرب الماء خلال اليوم، ولأن العديد يفضلون تجنب الملينات، يقوم البعض باستخدام الوصفات الطبيعية لتخفيف الإمساك، وفي السطور التالية سنعرض لكم وصفة مذهلة لعلاج الإمساك في المنزل خلال نصف ساعة فقط، وبمكونات بسيطة وآمنة، دون الحاجة إلى مكونات صعبة أو تسبب أي ضرر

وصفة سحرية لعلاج الإمساك

أولًاـ قشري برتقالة وقطعيها إلى فصوص.

في وعاء عميق، أضيفي ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الخل الأبيض.

اتركي الخليط على البرتقال لمدة خمس دقائق.

ثم تناولي البرتقال المغمس في الخليط.

انتظري نصف ساعة، وستشعرين بالتحسن، ستظهر الرغبة في دخول الحمام بعد حوالي 15 دقيقة.

علاجات طبيعية للتخلص من الإمساك

إلى جانب ذلك، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخلص من الإمساك، وهي: