انت الأن تتابع خبر «هيحسدوكي على جمالك..!!» وصفة سحريه لتقوية وتطويل الأظافر ب 2 جنيه فقط بدون الذهاب الى صالونات التجميل.. هتبقي زي الاميرات..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن طرق طبيعية وآمنة لتطويل وتقوية أظافرك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال؟ إليك بعض الوصفات السحرية التي لن تكلفك سوى بضع جنيهات، وستحصلين بفضلها على أظافر قوية وطويلة كأظافر الأميرات! هذه الوصفات تعتمد على مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل، وستخدمينها لزيادة نمو الأظافر، وتغذيتها، وحمايتها من التكسر.

زيت الزيتون والليمون

زيت الزيتون يعتبر من أفضل الزيوت الطبيعية التي تغذي الأظافر وتعمل على تقويتها، بينما الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز من صحة الأظافر ويمنحها مظهرا لامعا.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

1. اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون جيدًا.

2. دلكي أظافرك وأصابعك بهذا الخليط لمدة 5 دقائق.

3. ارتدي قفازات قطنية واتركي الخليط على أظافرك طوال الليل للحصول على أفضل نتائج.

خليط زيت جوز الهند والثوم

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مرطبة ويعزز من نمو الأظافر، بينما يحتوي الثوم على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات التي تحمي الأظافر من التكسير.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 فص ثوم مهروس.

طريقة الاستخدام:

1. اخلطي زيت جوز الهند مع الثوم المهروس.

2. دلكي أظافركِ بهذا الخليط لمدة 10 دقائق.

3. اتركي الخليط لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ستلاحظين أن أظافركِ أصبحت أكثر قوة وأسرع في النمو، كما ستساعد هذه الوصفة في محاربة أي مشاكل قد تصيب الأظافر.

زيت الخروع والفيتامينE

زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية التي تحفز نمو الأظافر، بينما الفيتامين E يساعد في تجديد الخلايا وحماية الأظافر من التلف.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

1 كبسولة من فيتامين E.

طريقة الاستخدام:

1. قومي بثقب كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها إلى زيت الخروع.

2. دلكي الأظافر بالخليط لمدة 5 دقائق يوميا.

3. اتركي الخليط على الأظافر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر.

ستلاحظين أن أظافرك أصبحت أكثر كثافة وأقل عرضة للتكسر، كما ستزداد قوتها.

زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي

زيت اللافندر له خصائص مهدئة ومرطبة، بينما زيت شجرة الشاي يعمل كمطهر طبيعي يحمي الأظافر من الفطريات.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

1 ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.

طريقة الاستخدام:

1. امزجي الزيتين معًا.

2. دلكي الأظافر بالخليط بلطف واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اغسلي يديك بالماء الفاتر.