انت الأن تتابع خبر اوعوا تكونوا بتعملوا كده!!! أطباء تحذر من اضرار شرب القهوة عند الاستيقاظ مباشرة.. ضرر كبير جدا على صحتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة تعد من المنبهات التي يتناولها العديد من الأشخاص بشكل يومي وتساعد القهوة في تحسين المزاج وتجعل الشخص نشيط على مدار اليوم ولكن هناك دراسات حديثة أثبتت أن تناول القهوة على الريق في الصباح أمر خاطئ يسبب في حدوث أضرار كثيرة سوف نوضحها لكم من خلال الفقرات التالية.

طبيب يحذر الملايين من شرب القهوة عند الإستيقاظ من النوم مباشرةً

شركة Breville الأسترالية، قامت بعمل دراسات لتناول القهوة حيث أن الكثير من البريطانيين يتناولون يومياً حوالي 3 اكواب من القهوة وعادة أول كوب قهوة يكون الساعة السابعة صباحاً، وقال خبير النوم ريكس ايساب أنه من الضروري تجنب تناول القهوة في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ وذلك بسبب أن هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر يكون في ذروته عند الاستيقاظ من النوم وفي حالة تناول كوب من القهوة في الصباح الباكر يعكس التأثير الإيجابي لمادة الكورتيزول.

الوقت المناسب لتناول القهوة

وقال ريكس أن الوقت المناسب لتناول القهوة في الصباح هو بعد الاستيقاظ بساعة على الأقل، ليستفيد الجسم من اليقظة الطبيعية، وأضاف إلى أهمية الابتعاد عن تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم.

فوائد القهوة

القهوة تتمتع بمجموعة كبيرة من الفوائد من أبرزها مايلي:

تساعد على تحفيز الذاكرة.

تحسين نشاط الدماغ.

الحماية من الإصابة بمرض السكري.

الحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

أضرار تناول القهوة

بالرغم من فوائد القهوة إلا أن الإفراط في تناولها يسبب أضراراً كبيرة من أبرزها مايلي: