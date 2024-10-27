أبلغ من العمر 45 سنة، وأعاني بداية هشاشة العظام .. أرجو إفادتي ؟

من المعروف أن هشاشة العظام تصيب النساء أكثر من الرجال ، لهذا السبب الرئيسي هو انقطاع الدورة الشهرية ، فإن المرض يأخذ في التقدم بهدوء على مر تلك الفترة التي تحياها المرأة بعد انقطاع ، كما يساهم نمط الحياة الميسر الذي تعيشه معظم نساء هذا العصر في قلة الحركة وتناقص الأنشطة الحياتية مع عدم تعويض ذلك بممارسة أي نشاط رياضي كسبب آخر لضعف العظام وعدم وصول الغذاء لها ، تستطيع أن لا تتقوى ولا تحافظ على ما تحتويه من الكالسيوم والأملاح الأخرى.

كما أن تناول بعض الأدوية الطبية كالكورتيزون وبعض الأدوية الأخرى لفترات طويلة لمعالجة بعض الأمراض الأخرى ، يؤدي إلى حدوث مرض هشاشة العظام ، كما أن هناك ارتباطا مباشرا بين بعض العادات كالتدخين وكذلك وهشاشة العظام ، ولا أنسى أن أذكر أن عدم تناول المنتجات الغذائيةويةوية الألبوية والأجبان بكثرة في سن المراهقة وفيات يؤدي إلى الإصابة بالمرض أيضًا ، فإن تناول هذه الأغذية يؤدي إلى وقاية نسبية من المرض التي تعاني منها للمخزون الذي يتم الحصول عليه ، الذي يعد ذخيرة للمستقبل.