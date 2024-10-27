أطعمة مهمة وأساسية لحماية كليتيكِ من الأمراض

يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في صحة أعضائكِ، إلى جانب عوامل حياتية وصحية أخرى. وعليه، ينبغي التركيز على بعض الأطعمة التي تقوم بعملٍ خارقفي حماية وتعزيز صحة كليتيكِ.

ما رأيكِ بالتعرف على 13 صنف أساسي من الطعام، يمكن اعتباره أطعمة أساسية للمحافة على صحة الكلى، وفقًا لتقرير نشره موقع CNET..

بادري إلى إضافة هذه الأطعمة 13 إلى وجباتكِ اليومية،لحماية صحة الكلى. ليس ذلك فحسب، بل يمكنكِ أيضًا التعرف على الأطعمة التي يمكن أن تحمي قلبكِ وتُغذَي عقلكِ وتجعلك سعيدة:

1. الأسماك الدهنية:

تمدَ الأسماك الجسم بالبروتين، وعندما تختارين تناول سمكة دهنية مثل التونة أو السلمون أو التراوت؛ فإنك تحصلين أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية. قد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم، كما قد تُخفَض ضغط الدم، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية.

إذا كنتِ تعانين من مرض الكلى المُزمن، فقد تحتاجينلمراقبة مستويات الفوسفور والبوتاسيوم في الأسماك التي تختارينها؛ لذايُفضَل استشارة طبيبكِ في هذا الخصوص.

2. الكرنب:

أو الملفوف؛ هذه الخضار الغنية بالعناصر الغذائية تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والصوديوم، بينما تحتوي على الألياف وفيتامينات سي وك وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكرنب متعدد الاستخدامات. إذ يمكنكِ استخدامه في السلطات الخضراء، ولكن يمكنكِ أيضًا استخدامه كلفافة للتاكو والسندويشات والمزيد.

3. الفلفل الحلو:

يحتوي الفلفل الحلو على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مع مستوياتٍ منخفضة من البوتاسيوم. ومنه، تحصلين على فيتامينات B6 وB9 وC وK، بالإضافة إلى الألياف؛ كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يمكنكِ تقطيع الفلفل الحلو وتناوله مع الصلصات، أو تحميصه وإضافته إلى العشاء.

4. التوت البري:

يساعد التوت البري على منع التهابات المسالك البولية. وعادةً ما تبقى هذه الالتهابات في المثانة، ويمكن أن تنتقل إلى الكلى، ما يجعل مشاكل الكلى أسوأ. ولحسن الحظ، فإن تناول التوت البري بانتظام يمكن أن يساعدكِ على تجنب هذا الموقف غير المرغوب فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات، ويمكن أن تُعزَز صحة القلب والجهاز الهضمي.

5. التوت الأزرق:

لقد تحدثنا عن بعض أفضل الأطعمة للكلى، ولكن يمكنكِ أن تذهبي إلى أبعد من ذلك. السؤال هو: ما هي الأطعمة التي تساعد في إصلاح الكلى؟ التوت الأزرق يفعل ذلك.

مع مستوياتٍ عالية من مضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين سي والألياف، فإن التوت الأزرق صحي بشكلٍ عام. ويمكن أن يساعد تناول التوت الأزرق في تقليل الالتهاب ودعم صحة العظام، وعكس بعض المشكلات التي يمكن أن تأتي مع مرض الكلى المُزمن.

6. الخضروات الورقية الداكنة:

هناك الكثير من الأسباب للجوء إلى الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ أو الكرنب؛ فهي تُوفَر العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدكِ في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى فوائد تعزيز المناعة.

لا بد من الإشارة إلى أن هذه الخضروات يمكن أن تأتي مع كمية معينة من البوتاسيوم. فإذا كنتِ تعانين من مرض الكلى المُزمن، تحدثي إلى طبيبكِ قبل إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى نظامكِ الغذائي.

7. زيت الزيتون:

يُعدَ زيت الزيتون من الأنواع الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، ويمكنه تعزيز صحتكِ العامة. وقد وجدت دراسة من جامعة هارفارد أن زيت الزيتون قد يُخفَض مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وبعض أنواع السرطان.

بجانب كل هذا، يمكن أن يساعدكِ زيت الزيتون في إضافة نكهة مميزة إلى الأطباق دون اللجوء إلى الملح أو الزبدة.وللحصول على المزيد من مضادات الأكسدة المفيدة والفعالة، اختاري زيت الزيتون غير المُكرَر أو المعصور على البارد، أو البكر، أو البكر الممتاز.

8. الثوم:

يُعتبر الثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات، كما يحتوي على مُركَبٍ مُحدد يسمى الأليسين. بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن، فإن الأليسين ـ وهو مُركَب نشط موجود في الثوم ـ يعمل بنفس فعالية الأدوية الموصوفة طبيًا في حماية صحة الكلى.

إذا كنتِ تبحثين عن أفضل الأطعمة لصحة الكلى، فلا بد أن يكون الثوم ضمن القائمة.بالإضافة إلى ذلك، فإن الثوم يُغدَ طريقة ًممتازة لإضافة النكهة، عندما تكونين حريصةً على تقليل الملح في الطعام.

9. البصل:

من ذات عائلة الثوم، يمنحكِ البصل طريقةً أخرى ممتازة وخالية من الملح لإضافة النكهة (وتكسبين فوائد إضافية إذا قمتِ بقليه مع زيت الزيتون). يُوفر البصل أيضًا عناصر غذائية مهمة، مثل فيتامينات ب6 و ج والمنغنيز والنحاس.

يحتوي البصل أيضًا على الكيرسيتين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد جسمكِ في محاربة السرطان، ومُركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تُقلَل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

10. القرنبيط:

يُضفي القرنبيط نكهةً مميزة على الطعام، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات C وB6 وB9 وK، بالإضافة إلى الألياف. كما يحتوي على مُركَبات يمكن لجسمكِ استخدامها لتحييد بعض السموم - وهي بمثابة مساعدة كبيرة عندما لا تقوم كليتيكِ بأفضل ما لديها من عمل في الترشيح.

يحتوي القرنبيط على بعض البوتاسيوم والفوسفور؛ لذا على والرغم من أنه من الأطعمة المفيدة للكلى، إلا أن الأشخاص المصابين بمرض الكلى المُزمن قد يرغبون في الاعتدال بتناوله.

11. بياض البيض:

يُوصى ببياض البيض بشكلٍ خاص للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى. فهو يمنحهم طريقةً مثالية لزيادة مستويات البروتين - وهو أمرٌ مهم في المراحل المتأخرة من مرض الكلى المُزمن، خاصةً إذا كانوايخضعون لغسيل الكلى.

12. الجرجير:

يحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات أ، ب9، ج، ك. بالإضافة إلى ذلك، فهو غنيٌ بمضادات الأكسدة ويحتوي على الجلوكوسينولات، والتي يمكن أن تساعد جسمكِ على حماية نفسه من مجموعةٍ من أنواع السرطان.

يمكنكِ تناول الجرجير نيئًا (كقاعدة رائعة للسلطة)، ولكن يمكنك أيضًا رشه على أي شيءٍ تقومين بتحضيره. فهو رائع على البيتزا، وفي العجة ومع المعكرونة، على سبيل المثال.

13. التفاح:

يُوفر التفاح مادة الكيرسيتين المضادة للسرطان والألياف، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم ضمن مستوياتٍ صحية.

يحتوي التفاح على الكثير من مضادات الأكسدة.والأفضل من ذلك، أنه من السهل دمج هذه المضادات في نظامكِ الغذائي. كل ما عليكِ فعله هو وضع وعاءٍ من التفاح على الطاولة، وستحصلين على وجبةٍ خفيفة وصحية للكلى، يمكنكِ تناولها في أي وقت تحتاجين إليها.