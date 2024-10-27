10 أطعمة للإفطار لمرضى الكوليسترول

إذا كنت تسعى لخفض الكوليسترول الضار بالدم عن طريق الغذاء، هناك أطعمة قد تساعدك على تحقيق ذلك، يُنصح بتناولها في وجبة الإفطار.

أطعمة لخفض الكوليسترول في وجبة الإفطار

1- الشوفان

يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، وهي ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار بالدم.

2- المكسرات

تمثل المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل، أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على دهون غير مشبعة، تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

ولكن يراعى تناول المكسرات النيئة، لأن الأنواع المحصمة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من الملح.

3- البذور

تتميز البذور باحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرتها على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

4- التوت

تشهد مستويات الكوليسترول الضار بالدم انخفاضًا ملحوظًا عند تناول التوت، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

5- الخضراوات

الأشخاص المعتادون على تناول الخضراوات في وجبة الإفطار أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن أليافها الغذائية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

6- الشوكولاتة الداكنة

تنخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم عند تناول الشوكولاتة الداكنة صباحًا، لاحتوائها على مركبات الفلافونويد، التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.

7- الفول

مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ولكن من الضروري عدم تحضيره بالسمن أو الزبدة أو الزيوت النباتية، والاعتماد على زيت الزيتون عند طهيه.

8- البيض

لا يرفع البيض الكوليسترول كما يعتقد الكثيرون، بل يحتوي على دهون صحية للقلب والأوعية الدموية، إلى جانب العناصر الغذائية الهامة التي يوفرها للجسم، مثل البروتين وفيتامين د وفيتامين B12 والكولين.

ومع ذلك، ينبغي على مرضى الكوليسترول تناول البيض مسلوقًا أو مقليًا في القليل من زيت الزيتون دون الإفراط فيه.

9- الزبادي اليوناني

يساعد الزبادي اليوناني على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه فعال في خفض الكوليسترول الضار بالدم، ولكن من الضروري مراجعة الحقائق الغذائية المدونة عليه عند شرائه، لاختيار الأنواع الخالية من السكريات.

10- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الخيارات الغذائية المفيدة والآمنة لمرضى القلب في وجبة الإفطار، لأن الدهون الصحية الموجودة به تقلل نسبة الكوليسترول الضار بالدم.