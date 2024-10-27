انت الأن تتابع خبر كنز من كنوز الدنيا ..!! عشبة بسيطة مهملة تزرع في مصر بكثرة تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتهر البرقوق المصري بجودته العالية، وتحظى محافظة القليوبية بأكبر مزرعة لزراعته في الوطن العربي من المعروف أن القراصيا، أو البرقوق المجفف، تعتبر علاجًا طبيعيًا للإمساك، حيث يعد البرقوق الحل الطبيعي الأكثر سهولة وسرعة لتحريك الأمعاء يحتوي البرقوق والقراصيا على السوربيتول، وهو كحول سكري يمتلك تأثيرًا ملينًا يعادل فعالية الأدوية الملينة.

أظهرت بعض الأبحاث أن القراصيا قد تكون أكثر فعالية من الألياف مثل السيلليوم، مما يساعد في علاج الإمساك بسرعة أكبر.

ما هي الكمية التي يجب تناولها؟

الجرعة المناسبة للتخلص من الإمساك بسرعة تقدر بحوالي 50 جرامًا، أو 7 حبات من القراصيا متوسطة الحجم، مرتين يوميًا، مع ضرورة زيادة كمية المياه والألياف المستهلكة يوميًا.

قد يفضل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي تجنب استهلاك البرقوق، حيث أن الكحوليات السكرية تحتوي على نسب مرتفعة من أطعمة الفودماب التي تؤدي إلى تهيج القولون وظهور أعراض مزعجة.

أما بالنسبة لطريقة تناول القراصيا، يمكن تناولها مباشرة أو إضافتها إلى طبق الشوفان أو الزبادي أو سلطة الفواكه وغيرها من الأطباق.

فوائد إضافية للقراصيا