انت الأن تتابع خبر "عشبة سحرية"…. شابة سعودية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في خمس دقائق وتعتبر الحل الأنسب للتخلص من البراز المتحجر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت فتاة سعودية على الكشف عن افضل عشبه تساعد في التخلص من البراز المتحجر الموجود في القولون، كما أنها تلعب دور كبير في علاج الكثير من المشاكل الهضمية، حرصنا من خلال موقعنا دوت الخليج التعرف على عشبة السنا وطريقة استخدامها للتخلص من مشاكل المختلفة.

طريقة استخدام عشبة السنا لتنظيف القولون

يحتاج القولون الى تنظيف بشكل دوري حتى يتم التخلص من الفضلات الموجودة فيه، لذلك تساعد عشبة السنا في التخلص من الفضلات التي توجد في القولون بصورة سريعة حيث انها تعتبر ملين طبيعي وسريع وامتلاك الاعتماد علية بكل بساطة.

يتم الحرص على غلي أوراق السنا بعد شطفها للتخلص من اي شوائب عليها مع كمية من المياه كما اضافة القرفة أو الزنجبيل لهذا الخليط، ثم نقوم بتصفيتها وتحليتها بالعسل وتناولها على الريق للمساعدة في التخلص من أي مشاكل في الأمعاء.

أبرز أعشاب تساعد في تنظيف القولون

هناك عدة اعشاب اخرى سوف تساعدك في تنظيف القولون وهي عبارة عن: