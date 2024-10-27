انت الأن تتابع خبر «شابة مصرية تكشف سر»… عشبة مطبخية عظيمة تنظف القولون بسرعة البرق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر “وداعًا لزيارات الطبيب”بعد اليوم!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، تحدثت شابة مصرية عن عشبة طبيعية تُعرف باسم “عشبة السنا”، مشيرة إلى فوائدها الكبيرة في تطهير القولون وتنظيفه من البراز المتراكم أو المتكتل، وأكدت أن هذه العشبة تُعد من العلاجات الأساسية في الطب البديل، حيث تعمل على معالجة مشاكل الإمساك وتخفيف الآلام المرتبطة به، وتهدف إلى تحسين وظائف القولون، الذي يلعب دوراً حيوياً في امتصاص الماء والغذاء وتسهيل عملية التخلص من الفضلات.

طريقة استخدام عشبة السنا

تحدثت الشابة عن كيفية استخدام عشبة السنا لتنظيف القولون، موضحة أنه يُفضل تحضيرها كعصير عن طريق مزجها مع الماء الدافئ والعسل لتحسين الطعم، كما اقترحت إضافة القليل من القرفة أو الزنجبيل لتحسين نكهة العشبة، مشددة على أهمية استشارة الطبيب قبل استخدامها بسبب آثارها الجانبية مثل الغثيان.

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