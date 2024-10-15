انت الأن تتابع خبر "عرفتها من حماتي"... تعرفي على سر الحصول على بشرة مشرقة باستخدام كريم لبان الذكر والفازلين في خطوات سهلة ونتائج سريعة... طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقضي العديد من النساء وقتا طويلا في البحث عن بشرة مشرقة وخالية من العيوب بعيدا عن استخدام المنتجات الكيميائية الضارة، يعتبر لبان الذكر من أبرز المكونات الطبيعية التي تستخدم لهذا الغرض نظرا لاحتوائه على الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في تفتيح البشرة وشدها بالإضافة إلى تقليل ظهور التجاعيد، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير كريم طبيعي من لبان الذكر والفازلين لتحسين مظهر البشرة في غضون أسبوع واحد.

كريم طبيعي من لبان الذكر والفازلين

المكونات

لتحضير هذا الكريم في المنزل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف حفنة من لبان الذكر.

كوب صغير من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

منتج فازلين جيد.

نصف كوب من ماء الورد.

خطوات التحضير

ابدأي بغلي كوب من الماء.

أضيفي لبان الذكر إلى الماء واتركيه ليذوب لمدة يوم كامل.

بعد ذلك، ضعي لبان الذكر المذاب في الخلاط مع الفازلين.

أضيفي النشا وزيت جوز الهند وعصير الليمون وماء الورد وامزجيهم جيدا.

ضعي الخليط في علبة نظيفة واحفظيه في الثلاجة حتى يتماسك.

استخدمي كمية صغيرة من الكريم يوميا لتحصلي على أفضل النتائج.

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