انت الأن تتابع خبر كان تايه عننا فين!!... مشروب طبيعي يخفض الكولستيرول ويحسن حركة الامعاء موجود في كل بيت! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل خبير التغذية البريطاني الدكتور كاران راج ان ماء البامية يساعد في التقليل من نسبة الكولستيرول في الدم ويساعد على حماية الامعاء بشكل كبير، حيث ان ماء البامية يحتوي على مخاط يشبة المخاط لذي يوجد في الجل الموجود في الصبار، وبالرغم من ان الاثنين طعمهم غير محبب إلا انه مفيد للغاية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

شرب ماء البامية