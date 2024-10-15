انت الأن تتابع خبر كان تايه عننا فين!!... مشروب طبيعي يخفض الكولستيرول ويحسن حركة الامعاء موجود في كل بيت! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل خبير التغذية البريطاني الدكتور كاران راج ان ماء البامية يساعد في التقليل من نسبة الكولستيرول في الدم ويساعد على حماية الامعاء بشكل كبير، حيث ان ماء البامية يحتوي على مخاط يشبة المخاط لذي يوجد في الجل الموجود في الصبار، وبالرغم من ان الاثنين طعمهم غير محبب إلا انه مفيد للغاية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج
شرب ماء البامية
- في تصريحات رسمية من الدكتور راج فقد قال “إذا شربت ماء البامية، فقد يكون ذلك مفيدا لصحة أمعائك، حيث يطلق على مادة التشحيم النباتية الموجودة داخل البامية في الواقع اسم الصمغ، وهي تعمل كألياف غذائية قابلة للذوبان ومضاد حيوي، وعند تعرضه للماء، فإنه يشكل مادة هلامية تجعل البراز طريا، كما أنه يبطئ مرور الطعام في الأمعاء، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول”.
- وفي دراسة قد تمت في عام 2014 فإن المخاط الذي ينتج هو يعتبر ضمن الالياف القابلة للذوبان، وهي التي تساعد بشكل كبير في تنظيم مستوى الكوليسترول بالدم، ومن الجدير بالذكر ان تلك المادة تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول بسبب ارتباطها ارتباط كبير بعملية الهضم، حيث انها تساعد في خروج الكولستيرول عن طريق البراز، وليس هذا فقط بل ان تلك المادة تعمل كمضاد حيوي وكألياف غذائية وكتغذية للبكتيريا ايضًا الموجودة في الامعاء.