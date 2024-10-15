انت الأن تتابع خبر "هيسالوكي ازاي خليتيها كده ؟"... طرق مضمونة وفعالة لتقوية الأظافر وتطويلها لتصبحين ملكة جمال دون الحاجة لإنفاق أموال على صالونات التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء إلى الحصول على أظافر طويلة وصحية حيث تعد الأظافر القوية علامة من علامات الجمال ولكن التعرض المستمر لعوامل مختلفة مثل أشعة الشمس والمهام المنزلية، واستخدام مواد التنظيف يمكن أن يؤدي إلى ضعف الأظافر وصعوبة نموها في هذا المقال، سنستعرض أفضل الطرق الطبيعية والبسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها.

زيت الخروع لتقوية وتطويل الأظافر

يعد زيت الخروع واحدا من أبرز الزيوت الطبيعية المستخدمة في تقوية وتطويل الأظافر، فهو يحتوي على تركيبة غنية بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساهم في تغذية الأظافر وتعزيز نموها بشكل صحي، للحصول على أظافر قوية وطويلة كل ما عليك فعله هو تدليك أظافرك وجذورها بكمية مناسبة من زيت الخروع يوميا قبل النوم وستلاحظين الفرق بعد بضعة أسابيع.

زيت الشيا لتطويل الأظافر

يعتبر زيت الشيا من أهم المواد الفعالة في تقوية الأظافر وإطالتها، يمكنك عمل عجينة من زبدة الشيا وزيت الورد لعمل خليط متجانس قومي بوضع الخليط على الأظافر لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الفاتر وتكرار العملية مرتين في الأسبوع.

ملح البحر وزيت الليمون للعناية بالأظافر

هذا الخليط يعد فعالا في تقوية الأظافر والحماية من البكتيريا والفطريات:

امزجي كمية مناسبة من ملح البحر مع زيت الليمون.

ضعي الخليط على الأظافر وعقل الأصبع.

اتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفيه بالماء الدافئ

نصائح للعناية بالأظافر في المنزل

من المهم اتباع بعض النصائح للمحافظة على صحة الأظافر ومنها: