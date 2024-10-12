انت الأن تتابع خبر “حتي لو عندك 90 سنة مش هيجيلك الزهايمر” .. عشبه معجزة موجودة في مطبخك لديها قدرة خارقه في تنشيط الذاكرة للأبد .. هتخلي دماغك كمبيوتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة النسيان وضعف الذاكرة أصبحت مشكلة تؤرق الكثيرين وذلك بسبب تأثيرها السلبي على كافة مناحي الحياة لأنها تؤدي إلى عرقلة الأعمال بكافة أنواعها وبلا شك فإن هذه المشكلة ناتجة عن الروتين السلبي التي أصبح يقوم به الإنسان في هذا العصر مثل الجلوس لساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي وتناول كميات كبيرة من السكر الأبيض والنشويات البسيطة وقلة الحركة والاعتماد على الأدوات المختلفة في تسجيل المعلومات مما يؤدي إلى خمول الذاكرة بسبب قلة استعمالها؛ ولهذا سنقدم لكم مجموعة من الأعشاب التي تقوي الذاكرة.

أعشاب تنشط الذاكرة