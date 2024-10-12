انت الأن تتابع خبر “حتي لو عندك 90 سنة مش هيجيلك الزهايمر” .. عشبه معجزة موجودة في مطبخك لديها قدرة خارقه في تنشيط الذاكرة للأبد .. هتخلي دماغك كمبيوتر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مشكلة النسيان وضعف الذاكرة أصبحت مشكلة تؤرق الكثيرين وذلك بسبب تأثيرها السلبي على كافة مناحي الحياة لأنها تؤدي إلى عرقلة الأعمال بكافة أنواعها وبلا شك فإن هذه المشكلة ناتجة عن الروتين السلبي التي أصبح يقوم به الإنسان في هذا العصر مثل الجلوس لساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي وتناول كميات كبيرة من السكر الأبيض والنشويات البسيطة وقلة الحركة والاعتماد على الأدوات المختلفة في تسجيل المعلومات مما يؤدي إلى خمول الذاكرة بسبب قلة استعمالها؛ ولهذا سنقدم لكم مجموعة من الأعشاب التي تقوي الذاكرة.
أعشاب تنشط الذاكرة
- النعناع: أجريت بعض الأبحاث على النعناع وتحقق أن النعناع ينشط الذاكرة والدماغ ولذلك عليك تناوله يوميًا.
- الجينسنغ: هو عشبة صينية الأصل ويحتوي على فوائد عديدة كما أنه مفيد للمخ وتقوية الذاكرة، حيث يقوم بتوصيل الأكسجين إلى دماغ الإنسان كما ينقل المغذيات له.
- الفانيليا: إن استنشاق رائحة الفانيليا يتسبب في تقوية الذاكرة وتنشيطها.
- المرمرية: المرمرية موجودة في أغلب المطابخ وهي غنية بشتى الفوائد وذلك مثل قدرتها على تعزيز الذاكرة كما أنها تؤدي إلى استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب.
- الزعتر: الزعتر عشبة ممتازة لتقوية الذاكرة وذلك لأن زيوتها المتطايرة تعمل على زيادة مستوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في المخ وهذا التأثير يزداد مع حمض الدوكوساهكساينوك خاصة.
- الريحان: الريحان غني بالفوائد المذهلة حيث يحتوي زيته العطري على الكافور والفلافونويد والأوجينول وهي تحد من عمليات تلف الدماغ والتي تحدث جراء انخفاض الدورة الدموية في المخ.