انت الأن تتابع خبر وصفات منزلية لتطويل الأظافر بشكل طبيعي دون تكلفة تذكر في زمن قصير جدا !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأشياء التي تسعد المرأة كثيرا هي أن يكون لديها أظافر قوية وطويلة وصحية ، حيث أن هذا الأمر يدخل السرور على قلب المرأة التي تعمل على تزيين تلك الأظافر من خلال استعمال طلاء الأظافر المميز والذي يكون ذا مظهر رائع ولافت للنظر لكن في كثير من الأحيان تكون أظافر المرأة ضعيفة وليست قوية كفاية كي تصمد مع حركة اليوم ثم تنكر وتسبب في ضيق وغضب لكن من الممكن أن يتم التعامل مع تلك المشكلة من خلال النظر في بعض الوصفات التي تستعمل في تقوية الأظافر بشكل طبيعي في المنزل كما سنوضح من خلال المقال

وصفة تطويل الأظافر

المكونات ” ملعقة كبيرة من عصير الليمون ، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون “

طريقة عمل وصفة لتطويل الأظافر

في البداية يتم الخلط بين عصير الليمون وزيت الزيتون معا في مزيج واحد

نعمل على المزج بين المكونين في مزيج واحد متجانس

يتم وضع الخليط في الميكرويف لمدة 10 ثواني حتى يصبح دافئ

يتم تدليك الأظافر بهذا الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة

ثم يتم غسل اليد بالماء على أن تكرر الوصفة كل يوم حتى نحصل على افضل النتائج

وصفة خل التفاح لتطويل الأظافر