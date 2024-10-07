انت الأن تتابع خبر «كنز رباني موجود في كل بيت مصري».. تناول مشروب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية وشاهد المعجزات في جسدك!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشرب مغلي البقدونس في الصباح لمدة خمسة أيام متعدده واحظى بمشاهدة الفوائد التي ستطرأ على جسمك. مغلي البقدونس يعد من المشروبات المفيدة جداً لجسم الإنسان فهو غني بالفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى كونه من المشروبات الطبيعية والآمنة تماماً التي لا تسبب أي مشاكل صحية.

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

ست ملاعق من البقدونس المفروم.

وثلاث ملاعق من عصير الليمون.

وعوداً من الكرفس.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

وأخيراً كوبين من الماء.

طريقة تحضير المشروب