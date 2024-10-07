انت الأن تتابع خبر «كنز رباني موجود في كل بيت مصري».. تناول مشروب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية وشاهد المعجزات في جسدك!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اشرب مغلي البقدونس في الصباح لمدة خمسة أيام متعدده واحظى بمشاهدة الفوائد التي ستطرأ على جسمك. مغلي البقدونس يعد من المشروبات المفيدة جداً لجسم الإنسان فهو غني بالفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى كونه من المشروبات الطبيعية والآمنة تماماً التي لا تسبب أي مشاكل صحية.
المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة
- ست ملاعق من البقدونس المفروم.
- وثلاث ملاعق من عصير الليمون.
- وعوداً من الكرفس.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- وأخيراً كوبين من الماء.
طريقة تحضير المشروب
- وضع كوب من الماء مع الكرفس على النار حتى يغلي الماء.
- أثناء الغليان، نضيف الزنجبيل والكرفس والبقدونس.
- وبذلك يكون المشروب جاهزًا للتصفية والشرب، ويمكنك تناوله.
- استخدام هذا المشروب يومياً وتحويله إلى عادة سيساعدك في الوقاية من مرض السرطان، كما أنه فعال في تحسين البشرة وترطيبها من الداخل.
- بالإضافة إلى ذلك، فهو ممتاز لتقوية العظام بفضل غناه بالكالسيوم.
- إنه مفيد جداً لحماية القلب من الأمراض، ويمكنه أن يكون معززاً للمناعة في الجسم.
- كما أنه فعال في معالجة مشكلات الدورة الشهرية عند النساء، ويدعم صحة الأسنان نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم.
- وإذا كنت تعاني من صداع مستمر، فإن هذا المشروب سيساعد في تقليل شدته بشكل ملحوظ.
- وأخيراً، فإن الاستمرار في تناول هذا النوع من المشروبات يعزز الفوائد بشكل يفوق التوقعات.