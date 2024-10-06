انت الأن تتابع خبر "الندم مش هيفيدك " .. للنساء فقط اعشاب موجودة في مطبخك تسبب الإجهاض فورًا احذري منها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينبغي على السيدات الحوامل أن تتريث قبل أخذ شاي الأعشاب بالرغم أن هناك معظم الأعشاب لها جرعة قليلة ليست سيئة، ولكن توجد أعشاب تؤدي إلى مضاعفات خلال الحمل منها تحفيز الإجهاض أو المخاض المبكر.

أعشاب تؤدي إلى الإجهاض

معظم الأعشاب المستعملة في الدواء أو التوابل أو الشاي، قد تكون سيئة على صحة الجنين، لذلك نقدم عدد من الأعشاب تؤدي إلى الإجهاض:

اكليل الجبل ويطلق عليه Rosemary، رغمًا أن إكليل الجبل عشب صحيًا لكن ممنوع أن تأخذه الحوامل حيث قد يؤدي إلى رفع ضغط الدم، ومشاكل الهضم، وكذلك الإجهاض إذا أخذ بكميات كبيرة.

النعناع البري Catnip، قد يؤدي إلى الإجهاض حيث إنه يصنع انقباضات داخل الرحم.