انت الأن تتابع خبر «صحتك اولا» .. مشروبات طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد بمكونات موجودة في مطبخك!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب دخول فصل الشتاء وتغير فصول السنة وازدياد بعض الفيروسات والبتكيريا الصغيرة في الجو التي يتحسس منها الكثير من الأشخاص فتزداد نزلات البرد في هذا الوقت أكثر من أي وقت في السنة والحماية نفسك واسرتك واولادك خاصة مع دخول المدارس وتعامل الأطفال معا يوميا وسهولة انتقال الأمراض المعدية يجب معرفة أفضل المشروبات الطبيعية التي تقوي المناعة
أفضل مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد وتقوية المناعة
- مشروب الزنجبيل والليمون بالعسل: استخدم قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج مع عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من العسلو كوب ماء ساخن وقم بشربهم يوميا لأن الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات والليمون غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة، والعسل مضاد للبكتيريا
- عصير البرتقال والجزر:قم بعصر المكونات التالية: برتقالة كبيرة وجزرة متوسط و قطعة صغيرة من الزنجبيل فيقوم البرتقال والجزر غنيان بفيتامين C وبيتا كاروتين وهما مضادات أكسدة تعزز من وظائف المناعة وتحمي الجسم من الالتهابات
- مشروب الكركم بالحليب :المكونات: كوب من الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم ورشة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من العسل وقلبهم جيدا وتناولهم فإن الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يعتبر مضادا قويا للالتهابات ويعزز المناعة والفلفل الأسود يساعد في امتصاص الكركمين
- مشروب التفاح بالقرفة: ضع على عصير تفاح طازج عود قرفة وقلبها جيدا وتناولها فأن القرفة مضادة للبكتيريا والفيروسات وتساعد في تحسين استجابة الجسم المناعية