ماسك جل الصبار لعلاج مشكلات البشرة المختلفة

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك جل الصبار من الماسكات الطبيعية التي يكثر استخدامها على البشرة، نظرًا إلى احتواء الصبار على عدد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجلد، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة من الماء الذي يعمل على الترطيب، لذلك نجد أنه يدخل في تكوين الكثير من مستحضرات التجميل.

ماسك جل الصبار وماء الورد

ماء الورد من المواد التي تعمل على ترطيب البشرة، كما أن جل الصبار يعمل على شد البشرة وعلاج الحبوب والبثور السوداء وغيرها من المشاكل الجلدية، وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.

خطوات التحضير

أولاً، يتم خلط المكونات جيدًا في وعاء نظيف.

ثم توزيع الخليط على البشرة.

وترك الماسك على الوجه لمدة ثُلث ساعة تقريبًا حتى يجف.

وأخيرًا غسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك جل الصبار والكركم

إلى جانب الفوائد الهائلة الموجودة في الصبار، يحتوي الكركم أيضًا على مركب الكركمين الذي يفيد البشرة بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تفتيح البشرة ومنع التهابها:

مكونات الماسك

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة ماء.

ملعقة من عسل النحل.

ربع ملعقة من الكركم.

الطريقة

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض لتكوين خليط متجانس القوام.

ثم يتم غسل الوجه وتجفيفه جيدًا.

بعد ذلك يتم توزيع الماسك على البشرة.

وترك المزيج حتى يجف (25 دقيقة تقريبًا).

ثم في النهاية يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل استخدام كريم مرطب.

ماسك الموز والصبار

يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن كثيرة تساعد في علاج البشرة من مشكلاتها المتنوعة، وفيما يلي طريقة التحضير والمكونات:

المكونات

ملعقتان من جل الصبار.

نصف حبة موز مهروسة.

الطريقة

خلط الموز المهروس مع الصبار جيدًا.

ثم وضع المزيج على الوجه، وتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم فرك الوجه برفق للتخلص من الماسك.

وأخيرًا غسل الوجه بالماء لتنظيفه تمامًا من بقايا المزيج.

فوائد استخدام الصبار

يوجد فوائد متعددة لاستخدام الصبار على البشرة، والتي من أبرزها ما يلي: