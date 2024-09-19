انت الأن تتابع خبر «دون الحاجة للرجيم»...الفنانة نوال الزغبي توضح وصفة سهلة وفعاله متوفره في المنزل تساعد علي التخلص من الكرش في ثوااني!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن طريقة سريعة وسهلة لإنقاص الوزن دون الحاجة إلى حمية غذائية وأوضحت أنها استخدمت وصفة تتكون من القرفة والزنجبيل التي تساعد في تنظيم الشهية، وقد تمكنت من فقدان وزنها الزائد في غضون أسابيع ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم التفاصيل حول هذا المشروب.

مشروب القرفة والزنجبيل

يعتبر مشروب القرفة والزنجبيل من أقوى وأفضل الخلطات للتنحيف إذ تعرف القرفة بقدرتها على الحفاظ على مستويات السكر في الدم من خلال تحفيز مستقبلات الأنسولين في الجسم وعندما يضاف الزنجبيل تزداد فعالية هذه الوصفة في تخسيس الأفخاذ والبطن وتحقيق قوام متناسق بشكل عام.

طريقة تحضير المشروب

المكونات

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ربع لتر ماء.

مسحوق القرفة.

خطوات تنفيذ الوصفة

قومي بإضافة ملعقتين من الزنجبيل وكمية مناسبة من مسحوق القرفة إلى ربع لتر من الماء.

سخني المكونات معا حتى تغلي يمكن حفظ هذا الخليط في الثلاجة لمدة 3 أيام.

يمكن استخدامه بإضافة القليل منه كنكهة إلى الأطعمة مثل الحساء.

فوائد وصفة القرفة والزنجبيل