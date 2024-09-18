فوائد زيت الزعتر للبشرة والشعر

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رياض - احمد صلاح - يتميز زيت الزعتر بالعديد من الفوائد المهمة لصحة ونضارة البشرة والشعر، بفضل خصائصه الغنية بالمواد ومضادات الأكسدة والبكتيريا .



فوائد زيت الزعتر للبشرة

وفقًا لموقع "Healthline"، يتمتع زيت الزعتر بفوائد متعددة للبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة.

مكافحة حب الشباب: غني بخصائص مضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد زيت الزعتر في تقليل حب الشباب، وتهدئة البشرة، وتقليل الالتهابات والاحمرار.

مضاد للبكتيريا والفطريات: يحتوي زيت الزعتر على مركب نشط يُدعى الثيمول، ووفقًا لدراسة نُشرت في مكتبة الطب الوطنية (National Institutes of Health)، يمتلك الثيمول خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من العدوى الجلدية والالتهابات، وكذلك في تحسين الشفاء من الجروح والحروق الطفيفة.

أضرار زيت الزعتر للبشرة

تجدر الإشارة إلى أن زيت الزعتر قوي، وقد يُسبب تهيجًا للبشرة إذا تم استخدامه بشكل مباشر دون تخفيفه.

لذا، يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام.

وصفات الزعتر للبشرة

الوصفة الأولى: قناع الشوفان والزعتر لإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة

المكونات:

أوراق الزعتر

دقيق الشوفان المجفف

ماء أو زبادي حسب الحاجة

الطريقة:

امزجي أوراق الزعتر مع دقيق الشوفان المجفف.

أضيفي الماء أو الزبادي لتكوين عجينة.

ضعي الخليط بلطف على وجهك، واستخدميه كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.

اتركي القناع على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية: زيت الزعتر والألوفيرا لتهدئة البشرة

المكونات:

بضع قطرات زيت الزعتر

2 ملعقة كبيرة ألوفيرا

الطريقة: