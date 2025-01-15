انت الأن تتابع خبر تفتيح الوجه بسرعة البرق وتبييض الوجه بوصفات منزلية رائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتيح الوجه بسرعة البرق هو ما تحاول الوصول إليه كل النساء الذين يتعرضون للعوامل الجوية وغيرها باستمرار هذه العوامل التي يكون لها تأثير سلبي على لون الوجه، فقد يسبب اسمراره وظهور البثور السوداء به بالإضافة إلى الحبوب التي تترك أثر في الوجه، مما يجعل هؤلاء النساء تشعر بالضيق والسأم، ولكن بعد قراءة هذا المقال والتعرف على الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة لن يكون هناك ضيق أو قلق، وذلك لأن نتيجة هذه الوصفات جيدة جدًا كما أنها سريعة سوف تلاحظون الفرق بعد استعمال أي وصفة من الوصفات التي سوف نقدمها لكم.

تفتيح الوجه بسرعة البرق

يعتبر استخدام ثمرة الجريب فروت للوجه ما هو إلا تقشير للأنسجة الميتة الموجودة في الوجه وهذا ما يساعد على تفتيح لونه بسرعة، وذلك لاحتوائه على مركبات طبيعية تعمل على إزالة البقع السوداء من البشرة خاصة إذا تم استخدامها مع السكر،

هذه الوصفة تتكون من الآتي:

نصف حبة من الجريب فروت.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من الماء الدافئ ويمكن استبداله بزيت جوز الهند.

ثم وضع نصف حبة الجريب فروت في السكر داخل طبق.

يبلل الوجه بالماء أو بزيت جوز الهند.

يفرك الوجه بالجريب فروت ببطء مع الضغط بعض الشيء، مع مراعاة عدم الاقتراب من العينين.

يفضل بعد عمل هذه الوصفة استعمال مرطب قوي للحصول على نتيجة مرضية أكثر.

وصفة التوت الأزرق لتفتيح الوجه بسرعة

يحتوي التوت الأزرق على مواد مضادة للأكسدة هذه المواد تساعد بدرجة كبيرة على تفتيح الوجه بسرعة،

وللحصول على الوصفة يجب تحضير هذه المكونات:

كمية من ثمار التوت الأزرق.

علبة من الزبادي.

طريقة تحضير واستعمال الوصفة

يتم فرم التوت الأزرق باستخدام أداة حادة ولتكن الشوكة للحصول على عجينة طرية.

بعد الحصول على عجينة التوت يجب وضع الزبادي عليها.

يستخدم خليط التوت والزبادي على الوجه ويوزع بشكل جيد لمدة من 10: 20 دقيقة.

يجب عمل وصفة التوت والزبادي مرة كل ثلاثة أيام قبل النوم.

يراعى استخدام هذه الوصفة وفق المدة المحددة ويجب ألا تزيد عن ذلك.

كما يراعى عمل اختبار للوصفة على كف اليد قبل وضعها على الوجه في حالة البشرة الحساسة.

وصفة البرتقال لتفتيح البشرة الدهنية

قشر البرتقال من أفضل المواد التي يمكن استخدامه في تفتيح وتنعيم البشرة وذلك لأنه يساعد على التخلص من التصبغات ويقلل من إنتاج المواد الدهنية على الوجه، كذلك ماء الورد له تأثير جيد للغاية؛ فهو يعمل على تفتيح وتنعيم وتنظيف الوجه،

هذه الوصفة عبارة عن: