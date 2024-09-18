"اكتشف سر العشبة المنسية "التي تعيد احياء الكبد مهما كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج الزكام والسعال بسرعة لن تتوقعها.!

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رياض - احمد صلاح - يتميز نبات العرعر بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامه، حيث قد تكون له آثار ضارة على بعض الحالات المرضية، وفقاً للدكتور سيرغي أغابكين وذكر أغابكين فوائد ثمار العرعر الناضجة، التي تعتبر دائمة الخضرة ولها عمر يمتد لعدة سنوات، حيث تحتوي على مواد عطرية ومواد أخرى مفيدة يمكن استخدامها في الطعام، كما أفادت “RT”.

تتمثل هذه الفوائد في:

تُعتبر ثمار العرعر مفيدة لتحسين عملية الهضم من خلال تعزيز إفراز عصارة المعدة، ولهذا السبب تم استخدامها على نطاق واسع في العديد من الخلطات المتنوعة.

كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

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أظهرت الأبحاث العلمية أن مستخلص هذه الثمرة يمكنه زيادة مستوى الكوليسترول “الجيد” في الدم، بينما يقلل من مستوى الكوليسترول “السيئ”.

وتُعتبر هذه الفائدة مهمة بشكل خاص لمرضى القلب والأوعية الدموية، لأن له دورًا في الوقاية من تصلب الشرايين حيث يساهم الكوليسترول “الجيد” في تنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول “السيئ”، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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