عشبة برخص التراب .. تعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل فوري وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر..!

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رياض - احمد صلاح - يستعمل نبات المورينجا كغذاء إضافي لعلاج مشكلات سوء التغذية، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات ومن الفوائد الصحية للمورينجا أنه يساعد في علاج والوقاية من أمراض مثل السكري وفقر الدم والتهاب المفاصل وأمراض الكبد والقلب، بالإضافة إلى الاضطرابات المتعلقة بالجهاز التنفسي، والجلد، والجهاز الهضمي ويمكن الاستفادة من اللحاء والأوراق والزهور والفاكهة والبذور وزيت هذه الشجرة.

أهم الفوائد الصحية للمورينجا

المورينجا مليئة بالعناصر الغذائية

بجانب احتوائها على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم، فإن المورينجا غنية أيضًا بالأحماض الأمينية وقد أظهرت بحوث وزارة الزراعة الأمريكية أن المورينجا تحتوي على 18 من أصل 20 حمضًا أمينيًا، وهي الأساس للبروتينات الموجودة في جسم الإنسان.

تحارب الجذور الحرة

تعمل مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول وحمض الأسكوربيك الموجودة في المورينجا على محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات تسبب الالتهاب، وتسبب تلف الخلايا، وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي.

يمكن تقليل أعراض مرض السكري

أظهرت المورينجا في شكل مسحوق فعاليتها في خفض مستويات الدهون والجلوكوز، بالإضافة إلى تنظيم الضغط التأكسدي وتقليل مستوى السكر في الدم.

غذاء صحي للقلب

بفضل قدرتها على التحكم في الدهون، تستطيع المورينجا أن تمنع تراكم البلاك في الشرايين وتعمل على خفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن تقاوم المورينجا الالتهابات الشائعة