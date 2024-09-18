انت الأن تتابع خبر "اضربي جمالك في اتنين".. اعملي كريم النشا وورق الغار وهتشوفي بعينك مفعول جبار..؟ ياريتني عرفتها من زمان..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر التجاعيد والبقع الداكنة من أكثر المشكلات التي يسعى الكثيرون الذين يعانون منها إلى إيجاد حلول لها، حيث تعطي هذه العوامل للوجه مظهراً غير صحي وبدلاً من ذلك، يظهر الوجه في سن أكبر حيث يمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض الكريمات المخصصة لذلك، ولكن تم اكتشاف أن العديد من هذه الكريمات تعتمد على مكونات طبيعية أثناء تحضيرها، لذلك اتجه الكثيرون نحو إعدادها في المنزل، مثل كريم النشا وورق الغار.

كريم النشا وورق الغار

يعتبر كريم النشا وورق الغار من أبرز الكريمات التي تم اكتشاف إمكانية تحضيرها في المنزل، حيث يمكن الحصول على جميع المكونات اللازمة لهذا الكريم بسهولة وهي:

كوب من مستخلص ورق الغار المغلي.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين.

ثلاث قطرات من زيت الزيتون.

ثلاث قطرات من زيت القرنفل.

طريقة تحضير الكريم

بعد التعرف على جميع المواد المستخدمة في إعداد هذا الكريم، بدأ العديد من الناس يتساءلون عن كيفية تحضيره، والتي تتلخص في النقاط التالية:

إضافة النشا إلى الماء الذي تم استخراجه من ورق الغار ثم تحريكه جيدًا.

يُضاف الفازلين مع التحريك حتى تتداخل المكونات بشكل كامل.

تضاف كل الزيوت المستخدمة ويتم تقليبها.

وضع الكريم في علبة نظيفة.

كيفية الاستخدام