"معلومة مهملة بمليون جنيه يتهاتف عليها الاطباء".. عشبة سحـرية تخفض السكر التراكمي وأقوى الف مرة من إبرة الانسولين!!

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رياض - احمد صلاح - يمكن أن تساهم أوراق الكاري في التحكم بمرض السكري، حيث إن لها فوائد عديدة بجانب رائحتها الجميلة وطعمها المميز كما تستخدم أوراق الكاري، المعروفة باسم “كادي باتا”، بشكل واسع كمكون طهى في عدة أطباق في دول شرق آسيا، وتضاف هذه الأوراق إلى العديد من الأطعمة نظرًا لرائحتها وطعمها الاستثنائي.

تتمتع هذه الأوراق بفوائد صحية وعلاجية

عديدة لا تعد ولا تحصى، حيث تعتبر أوراق الكاري مصدرًا غنيًا بفيتامينات أ، ب، ج، وب 2.

يُقال أيضًا إنها تُعتبر مصادر جيدة للحديد والكالسيوم.

تتميز أوراق الكاري بأنها غنية بمضادات الأكسدة، مما يساعد في الحفاظ على توازن مثالي لمستويات الكوليسترول، وقد أظهرت الدراسات أنها تمتلك أيضًا خصائص تحارب السرطان تشمل الفوائد الصحية العديدة لأوراق الكاري فقدان الوزن، وتحسين إدارة مرض السكري، وتعزيز البصر، وتخفيف التوتر كما تستخدم هذه الأوراق في علاج نقص الكالسيوم والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

فيما يلي 5 فوائد صحية لأوراق الكاري.

إدارة مرض السكري

يمكن أن يساعد تناول أوراق الكاري بانتظام في تقليل مستويات السكر في الدم، حيث تحتوي هذه الأوراق على مضادات أكسدة تسهم في منع تحويل النشاء إلى جلوكوز، مما يساعد في التحكم في مستويات مرض السكري.

فقدان الوزن