انت الأن تتابع خبر "ضيعنا وقتنا على الفاضي"...فاكهة لو زرعتها على سطح البيت هتخليك مليونير في غمضة عين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن زراعة العديد من الخضروات والفاكهة، على أسطح المنازل لاستغلال المساحة خاصة النباتات القزمية، لإنتاج محصول يكفي الاستخدام المنزلى ويتخطاه للتجارة، حيث تقول المهندسة الزراعية أسماء رأفت من خلال بعض التصريحات لها : إن ظاهرة زراعة أسطح المنازل انتشرت كثيرًا مؤخرًا خاصة بين الشباب، لتوفير مصدر دخل يصل لآلاف الجنيهات، بزراعة الفاكهة النادرة والاستوائية.

فواكة تزرع على سطح البيت

يمكن زراعة العديد من الخضروات والفاكهة على أسطح المنازل، خاصة النباتات القزمية، التي يمكن أن تنتج محاصيل تكفي للاستخدام المنزلي، كما قالت المهندسة الزراعي سمر رأفت اكتسبت ظاهرة زراعة أسطح المنازل رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة بين الشباب. ويمكن أن توفر زراعة الفواكه النادرة والاستوائية مصدر دخل يمكن أن يصل إلى آلاف الجنيهات، كشفت سمر رأفت عن أشهر أنواع من الفاكهة يمكن زراعتها على أسطح المنازل وبيعها بسعر مرتفع، مما يجعلها مشروعاً مربحاً للشباب: