انت الأن تتابع خبر “ضيعنا وقتنا على الفاضي”… فاكهة لو زرعتها على سطح البيت هتخليك زي البشاوات في غمضة عين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت فاكهة الكامو كامو محط اهتمام كثير من الباحثين في مجال الصحة والتغذية، حيث تعتبر هذه الفاكهة من الكنوز الطبيعية وذلك للقيمة الغذائية العالية التي تتواجد بها خاصة فيتامين C وما تقدمه من فوائد عديدة لصحة الإنسان عند تناولها بانتظام لفترة جيدة، فمنذ معرفتها أحدثت تغيرًا واضحًا في عالم الصحة والتغذية.

ماهي فاكهة الكامو كامو؟

تعرف هذه الفاكهة باسم علمي هو ” Myrciaria dubia”، ويتم زراعتها في غابات الأمازون وتأتي بحجم صغير أشبه بحجم حبة الكرز، ولها لُب حامض نسيبًا، وأكثر ما تتميز به هو احتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فيتامين ج، الكربوهيدرات، البوتاسيوم، الألياف، والنياسين ونظرًا لذلك شاع بين الكثير استخدامها كـ مكملات غذائية بعد تجفيفها.

فوائد فاكهة الكامو كامو

تحسين صحة القلب: حيث أنها تكافح مخالف الالتهاب في الجسم التي قد تسبب نوبات قلبية، وتقوم بخفض مستويات الكولسترول الضار.

حصول الجسم على فيتامين ج: تعتبر الكامو كامو من أغنى أنواع الفاكهة بفيتامين ج الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، تعزيز إنتاج الكولاجين ومن ثم تجديد انسجة الجسم.

مكافحة السمنة: حيث أنها تقلل من كتل الدهون الحشوية داخل الجسم

تهدئة الأعصاب: حيث أنها تكافح القلق وتخفف من حدة التقلبات المزاجية.

الحماية من أضرار أشعة الشمس: من خلال تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الشمس وحماية الأنسجة من أضرارها.

دراسة هامة على فاكهة الكامو كامو