انت الأن تتابع خبر "فكرة لا تقدر بثمن".. ماسك العرقسوس هيشيل كل مشاكل بشرتك..هيرجعك شباب حتي لو عمرك فو ال60 جربيها وهتتدعيلي ..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الإناث من مشكلات جلدية متعددة، ومن أبرزها تصبغات البشرة، التي تظهر على شكل مناطق في الوجه بلون مختلف عن لون البشرة الطبيعي وتحدث هذه التصبغات نتيجة لمجموعة من العوامل التي تؤثر على البشرة تسعى جميع النساء اللواتي يعانين من هذه المشكلة إلى التخلص منها نهائيًا، لذا تم اكتشاف وصفة العرقسوس التي تظهر تأثيرًا إيجابيًا وفعالًا في معالجة العديد من مشكلات البشرة، بما في ذلك التصبغات.

وصفة العرقسوس للقضاء على تصبغات الوجه

تعتبر وصفة العرقسوس من أكثر الوصفات التي تفضلها الكثير من النساء، حيث أثبت العرقسوس فعاليته في تفتيح البشرة وإزالة المناطق التي تكون بلون مختلف عن باقي الوجه.

المكونات التي يتم استخدامها في الوصفة

تتسم هذه الوصفة بأنها لا تقتصر على استخدام العرقسوس فقط، بل تشمل أيضًا بعض المواد الأخرى التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة البشرة. المكونات المستخدمة في هذه الوصفة هي:

ملعقة كبيرة من عشب العرقسوس.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة من مسحوق النشا.

كيفية القيام بالوصفة

بعد تجهيز جميع المكونات، يتساءل العديد عن طريقة تحضير الوصفة وقد تم شرح جميع الخطوات اللازمة لذلك وهي:

وضع العرقسوس في الماء ورفعه على النار.

اغلي العرقسوس لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق، ثم ارفعه واتركه ليبرد تمامًا.

يضاف الحليب البودر ويتم مزجه جيدا.

يضاف النشا وتمزَج المكونات حتى يصبح الخليط موحدًا.

طريقة استخدام الوصفة