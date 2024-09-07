انت الأن تتابع خبر وداعاً للوزن الثقيل.. معجزة ورق الغار لديه قدره خارقه يذيب الدهون الصعبه ويزيل الكرش نهائيا استخدمه بهذه الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب النعناع وورق الغار يعد من الحلول الطبيعية الفعالة للتخلص من دهون البطن والأرداف بسرعة وبدون الحاجة لممارسة الرياضة أو اتباع حميات غذائية صارمة، يمتاز ورق الغار بقدرته على تكسير الدهون الثلاثية الصعبة، بينما يعمل مع النعناع على إزالة السموم من الجسم وتحسين نضارة البشرة.

خطوات تحضير مشروب ورق الغار

لتحضير هذا المشروب، تستخدم ثلاث ورقات من ورق الغار، يضاف إليها ماء مغلي وملعقة من مطحون النعناع، ويمكن تحلية المشروب بعسل النحل حسب الرغبة، ينصح بتغطية الكوب وتركه حتى يصبح فاتر ثم شربه قبل النوم بساعة، ويمكن تناوله أيضا صباحا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مشروب ورق الغار

فوائد هذا المشروب تتجاوز التخلص من الدهون، حيث يساعد على حرق ما يقارب 2800 سعرة حرارية أسبوعيا، ويعمل على سد الشهية مما يساهم في تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يساهم في تقليل الدهون في مناطق البطن والأرداف والفخذين، مما يجعل الجسم متناسقة ورشيقا، بالإضافة إلى دوره في تحسين رائحة الفم والتخفيف من آلام الأسنان، وطرد السموم والجراثيم من الجسم.

فوائد أخرى لورق الغار