انت الأن تتابع خبر «بشرتك هتبقى ناعمة وصافيه زي البيبي».. أقوي كولاجين فيتامين سي لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك العديد من السيدات والفتيات الذين يرغبون في الحصول على بشره صافيه ناقيه وبيضاء ومن العوامل التي تعمل على هذا هو الكولاجين وهذا الكولاجين يتوفر في العديد من الكريمات ولكنك يمكنك فعله في المنزل بكل سهولة والحصول عليه ولانه يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية ويمكنك ان تقومي بإستخدام هذه الوصفة للحصول علي بشرة صافية ولهذا سوق نقدم لكن من خلال موقعنا الالكتروني بوابة الزهراء كريم فعال ومغذي للبشرة ولكي تعرفي التفاصيل تابعي معنا.
طريقة عمل كولاجين
فيتامين في المنزل يمكنك بسهولة تحضير كريم في المنزل، كل ما عليك هو توفير المكونات التالية:
- 2 كبسولة من فيتامين سي.
- كوب من زيت اللوز المر.
- علبة من أي كريم مرطب.
- كوب من عصير الليمون.
- في الخطوة الأولى احضري وعاء واخلطي كمية مناسبة من الكريم المرطب ويفضل استخدام الكريم الذي يناسب نوع بشرتك.
- ضعي مقدارا من زيت اللوز المر في الكريم واخلطيهما جيدًا.
- افتحي كبسولتين من فيتامين سي وأضيفي ما تحتويان عليه إلى زيت اللوز المر والكريم المزج.
- أضيفي كوبًا من عصير الليمون إلى المزيج وامزجيهم جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- اتركي المزيج لمدة عشر دقائق حتى يتفاعل المكونات بشكل كامل.
- في هذه المرحلة قومي بصب الكريم في وعاء محكم الإغلاق وضعيه في الثلاجة لحماية المكونات النشطة والاستفادة بأقصى قدر من فوائده.
- يمكنك استخدام الكريم يوميًا على البشرة وستلاحظين نتائج ملحوظة بعد أسبوع من الاستعمال المنتظم.