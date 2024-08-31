انت الأن تتابع خبر فوائده لا تقدر بثمن.. مشروب يحمي القلب ويخفض مستوى الكوليسترول | وتأثير الجوافة على القلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز الجوافة بطعمها الحلو والمميز بفضل احتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن لكن، ما لا يدركه كثيرون هو أن لهذه الفاكهة تأثيرات ملحوظة على صحة القلب والكوليسترول.

تأثير الجوافة على القلب

يُعتقد أن لب الجوافة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الدهون في الدم، مما يساهم في دعم صحة القلب، ذلك يعود إلى احتوائها على عناصر غذائية مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، التي تلعب دوراً في تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، حسبما أفادت مصادر مثل “WebMD” و”Health”.

تأثير الجوافة على الكوليسترول

تلعب الجوافة دوراً مهماً في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم، بفضل احتوائها على الألياف الغذائية وفيتامين سي تعمل هذه المكونات على تحسين صحة القلب وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

فوائد أخرى للجوافة

تُعرف الجوافة بامتلاكها العديد من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

– تقوية الجهاز المناعي.

– خفض ضغط الدم.

– دعم فقدان الوزن.

– الوقاية من بعض أنواع السرطان.

– تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

– منع الإمساك.

– تحسين عملية الهضم.

– تخفيف آلام الدورة الشهرية.

– خفض نسبة السكر في الدم.

الجوافة كجزء من النظام الغذائي

يمكن إدراج الجوافة ضمن النظام الغذائي اليومي لتحقيق فوائدها الصحية، خاصةً في تنظيم مستويات الدهون والكوليسترول في الدم يمكن تناولها كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى السلطات والعصائر، لتعزيز الصحة العامة.

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