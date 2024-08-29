انت الأن تتابع خبر "شعرك هيبقى طوله 2 متر"...لو بتعاني من الشعر الخفيف إليكِ وصفات تطويل وكثافة الشعر بمكونات طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل والكثيف هو حلم الكثير من النساء والرجال باعتباره انعكاساً للصحة والجمال.ومع ذلك، عند التعرض للعوامل البيئية القاسية والإجهاد ونقص التغذية، يعاني الكثير من الناس من انخفاض نمو الشعر وكثافته. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر وكثافته. تقدم هذه المقالة بعض الوصفات الرئيسية ذات النتائج المبهرة.

وصفة زيت الخروع وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يمكن تحضير وصفة لتطويل الشعر باستخدام زيت الخروع وزيت الزيتون بسهولة عن طريق

2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير