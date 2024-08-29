انت الأن تتابع خبر زهرة اللوتس .. طلعت للأكل مش الزينة بس !! .. معجزة حقيقية لن تتوقعها ستحدث لك عند تناول أوراق زهرة اللوتس علي الطعام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن نحب زهرة اللوتس بكل تأكيد ، فهي من الأذهار الجميلة المليئه بالبهجة والجمال ونستخدمها في افراحنا ، حيث تُعدّ زهرة اللوتس إحدى النباتات المائّية؛ حيث تعيش في الأماكن الرّطبة ، كما تحتاج إلى الكثير من الماء يومياً، وتمتاز عند نموّها بسيقانها الطّويلة وأوراقها المستديرة مختلفة الحجم، إضافةً إلى بتلاتها التي تتفتّح كلّ صباح، وتحمل ثماراً مخروطيَّةً الشّكل وتحتوي على العديد من البذور.

فوائد زهرة اللوتس العجيبة

الجميع يعرف أهميتها فقط كزهرة تستخدم في التزيين ولكن لا يعرف أبرز استخداماتها الصحية ،