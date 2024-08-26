انت الأن تتابع خبر بمكون منزلي واحد تخلصي من الشعر الزائد في جسمك : وصفة منزلية سحرية لإزالة الشعر بدون ألم…جربيها وادعيلي .. ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شعر الجسم الزائد من أكثر الأشياء المؤلمة التي تعاني منها السيدات عند التخلص منه، حيث أنه يحتاج لوقت طويل في الازالة، ولذلك يتم البحث عن طرق طبيعية للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم، وفرنا طريقة النشا والفازلين الرائعة التي تساهم في التخلص من أي شعر زائد في الجسم بدون أي ألم من خلال هذا المقال بصورة تفصيلية.

وصفة النشا والفازلين لازالة الشعر الزائد

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السريعة والسهلة التي تساعدك في ازالة الشعر الزائد من جسمك بدون ألم والوصفة تتمثل في الخطوات التالية:

في البداية عليك خلط معلقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة أخرى من النشا.

ثم نقوم بعمل عجينة من هذه المكونات ونقوم بفرده على المنطقة التي يراد إزالة الشعر منها.

ثم نقوم بتركها لمدة نصف ساعة نقوم باستخدام قطعة من القماش نظيفة ونقوم بتمريرها على المكان

ثم نقوم بشطف المكان بالماء البارد.

وصفة النشا والسكر لإزالة الشعر الزائد

هذه الوصفة تساهم بشكل كبير في التخلص من الشعر الزائد بصورة سريعة وعن طريقة الوصفة فهي عبارة عن: